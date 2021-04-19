“Голос” залучив підприємців до фіналізації антикризового плану для економіки, - Рудик

«Партія «Голос» із ключовими об'єднаннями бізнесу найближчим часом фіналізує антикризовий план “Голосу” для підтримки економіки. Про це заявила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

«До спільної роботи готові приєднатися Спілка українських підприємців, Українська рада бізнесу, Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, а також більше 10 галузевих асоціацій. Спільна позиція українських підприємців та конструктивних сил у Верховній Раді дозволить врятувати економіку від наслідків коронавірусу», - сказала Кіра Рудик.

Головним лідерка партії «Голос» вважає наявність плану дій та бажання його реалізувати.

Для підтримки економіки партія пропонує ряд системних кроків, викладених в економічному плані «Голосу». Серед них: зниження податків на працю, що дозволить зберегти робочі місця та допоможе детінізації економіки, а також зменшення тиску чиновників на економіку.

«Ми вже домоглися прийняття законопроєкту про Бюро економічної безпеки. Але пандемія та відсутність програми від Уряду вимагають від Верховної Ради рішучих та оперативних дій з підтримки економіки. Уряд Шмигаля обмежує свою підтримку економіки тим, що виплачує частині підприємців по 8 000 гривень. Це не допомога, це - знущання. На ці гроші неможливо платити зарплату та зберегти робочі місця, неможливо погасити кредит чи платити оренду», - сказала Кіра Рудик.

За її словами, депутати “Голосу” зареєстрували у парламенті законопроєкт № 5346, спрямований на підтримку підприємців та захист робочих місць під час пандемії.

Нагадаємо, законопроєкт №5346 включає в себе звільнення від сплати ЄСВ для всіх підприємств, що постраждали від локдауну, мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки, надання права громадам зменшувати ставки місцевих податків і зборів для підтримки бізнесу, а також розширення можливості отримати виплати 8 000 грн від держави.