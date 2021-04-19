Такі заходи є невід'ємною складовою на шляху України до НАТО.

Військово-морські сили Збройних сил України провели спільні українсько-румунські тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря.

До тренування залучили визначені сили та засоби ВМС ЗСУ та корвет Horia Macellariu Морських Сил Румунії, інформує служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗСУ.

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності з іноземними партнерами.

"Подібні заходи є невід’ємною складовою на обраному Україною шляху до Північноатлантичного альянсу, у процесі становлення складовою трансатлантичної системи колективної безпеки", - наголошується у повідомленні.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Програма тренувань складалася з кількох етапів. Зокрема, було проведено тренування з маневрування в строях і ордерах і з корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів. Також було відпрацьовано такі елементи, як поповнення запасів на ходу траверзним способом і контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.

Крім того, до програми було внесено навчання з відбиття ударів противника під час нападу на корабель, що охороняється, з повітря.

Раніше повідомляли, що російські бойові кораблі вийшли на навчання у Чорне море.