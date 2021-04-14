Російські бойові кораблі вийшли на навчання у Чорне море

14-15 квітня у Чорне море мають увійти два американські кораблі.

Загін кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації вийшов у море для проведення артилерійських стрільб.

Про це 14 квітня повідомили у відділі інформаційного забезпечення флоту.

Як інформують росЗМІ, у навчальних заходах також будуть задіяні вертольоти і літаки морської авіації і ППО ЧФ.

Навчання проводяться в рамках контрольної перевірки за зимовий період навчання.

"Загін кораблів у складі фрегата "Адмірал Макаров", малих ракетних кораблів "Грайворон" і "Вишній Волочок", ракетного корабля на повітряній подушці "Самум", тральщика "Іван Голубець", а також великі десантні кораблі вийшли з пунктів базування та провели тренування з подолання умовної мінної загорожі в забезпеченні тральних сил флоту", - повідомили в Чорноморському флоті.

Напередодні в Міноборони РФ повідомили, що відповідно до плану підготовки Збройних сил РФ в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах протягом квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

Тоді ж заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував інформацію про те, що американські військові кораблі планують увійти в Чорне море. Заступник міністра порадив їм триматися подалі від берегів Росії, а візит назвав провокацією.

Американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт") мають увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.