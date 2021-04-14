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Глави МЗС Латвії, Литви та Естонії завтра приїдуть до Києва

Міністрів запросив Дмитро Кулеба. 

Глави МЗС Латвії, Литви та Естонії завтра приїдуть до Києва

Міністри закордонних справ Естонії (Єва-Марія Лійметс), Латвії (Едгарс Рінкевичс) та Литви (Габріелюс Ландсбергіс) 15 квітня відвідають Київ на запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Міністри обговорять "практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення безпекової взаємодії, приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", повідомили на сторінці МЗС у Facebook.

Минулого тижня Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Литва запропонує іншим членам НАТО надати Україні план дій з членства (ПДЧ), після реалізації якого країна може претендувати на вступ до Альянсу.

Після цього Едгарс Ринкевичс заявив, що Латвія підтримує ідею надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Він зазначив, що Альянс має оцінити можливість надання Україні ПДЧ на тлі концентрації російських збройних сил на кордоні.

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