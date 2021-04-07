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Литва запропонує НАТО надати Україні ПДЧ

Нині це обговорюється з балтійськими країнами-членами Альянсу. 

Литва запропонує НАТО надати Україні ПДЧ
Фото: euromaidanpress.com

Литва запропонує іншим членам НАТО надати Україні план дій з членства (ПДЧ), після реалізації якого країна може претендувати на вступ до Альянсу.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

"Ми незабаром маємо звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надавання ПДЧ Україні", - заявив він.

За його словами, зараз Литва обговорює це з колегами з балтійських держав. 

План дій щодо членства - програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО. 

Учора президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Альянс – "це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства. - Ред.) стане справжнім сигналом для РФ". 

У Білому домі також заявили, що офіційний Вашингтон всіляко підтримує євроатлантичні прагнення Києва, проте рішення щодо приєднання України до НАТО буде ухвалюватися безпосередньо Альянсом.

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