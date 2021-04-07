Amnesty International оприлюднила звіт про порушення прав людини в Україні за 2020 рік

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт про порушення прав людини в Україні, що були зафіксовані протягом минулого року.

У ньому передусім зазначено, що обмеження, зумовлені пандемією COVID-19, не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби.

"Ситуація загострилася через нестачу засобів індивідуального захисту та достатньої кількості тестів, що перевантажило систему охорони здоров’я. До середини грудня повідомлялося, що понад 51 731 медик інфікувався COVID-19, із загальної кількості 1 055 047 підтверджених випадків зараження на той час. За даними Міністра соціальної політики, понад 300 медичних працівників і працівниць померли до 19 грудня, натомість лише 53 смерті були визнані як такі, що пов’язані з професійною діяльністю. Їхнім родинам пообіцяли державну компенсацію, але, згідно з інформацією у ЗМІ, до 12 листопада компенсацію у повному обсязі отримала лише 21 родина, а часткову – 22: через несприятливі бюрократичні умови та необхідність доведення, що померла особа заразилася на COVID-19 саме на роботі", - зазначали правозахисники.

Вони підкреслили, що тимчасово непідконтрольна територія східних областей залишилася недосяжною для багатьох організацій громадянського суспільства та гуманітарних. Там продовжилися арешти, допити, тортури з боку окупантів. Втім жорстоке поводження щодо затриманих фіксували і на неокупованій території.

"Були зафіксовані непоодинокі випадки тортур та іншого жорстокого поводження зі сторони представників владних структур, зокрема щодо затриманих поліцією осіб. За даними Офісу генерального прокурора, за 2020 рік було зафіксовано 129 кримінальних справ щодо імовірних тортур, з них у 59 випадках були висунуто підозри, 52 справи були закриті", - додали в організації.

Підкреслено також, що досі не досягнуто справедливості для жодного постраждалого від "насильницького викрадення, таємного утримання під вартою і тортур з боку СБУ з 2014 по 2016 рік".

Правозахисники також констатують, що випадки домашнього насилля були недостатньо задокументованими і часто не отримували ефективної реакції з боку державних органів.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму також лишилася напруженою. Там, як і раніше спостерігалося суворе переслідування за правозахисну роботу та інакомислення і обмеження роботи ЗМІ.

Нагадаємо, що минулого тижня звіт про порушення прав людини в Україні оприлюднив Державний департамент США. Серед них перелічені убивства, тортури і випадки жорсткого, нелюдьского і принизливого поводження з боку правоохоронців до затриманих, а також небезпечні для життя умови у в'язницях і СІЗО.