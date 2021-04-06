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США підтримують приєднання України до НАТО, - Білий дім

Втім рішення щодо членства України в Північноатлантичному альянсі належить до компетенції НАТО.

США підтримують приєднання України до НАТО, - Білий дім

Офіційний Вашингтон всіляко підтримує євроатлантичні прагнення Києва, проте рішення щодо приєднання України до НАТО буде ухвалюватися безпосередньо Альянсом.

Про це заявила у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".

"Це питання певний час було прагненням українців, ми вже довго обговорюємо цей намір з Україною, ми їх рішуче підтримуємо, взаємодіємо з ними в тому, як протидіяти дестабілізуючим зусиллям проти неї", - наголосила представниця адміністрації США.

Втім, за її словами, рішення щодо членства України в Північноатлантичному альянсі належить до компетенції НАТО.

Псакі також зауважила, що офіційний Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом ескалацію з боку РФ на Сході України.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони готує рішення про ключові заходи на шляху інтеграції України в НАТО.

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