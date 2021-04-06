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Посол України в Ізраїлі Корнійчук провів зустріч з головою Інституту вивчення глобального антисемітизму

Сторони обговорили стан і перспективи відносин між країнами.

Посол України в Ізраїлі Корнійчук провів зустріч з головою Інституту вивчення глобального антисемітизму
Євген Корнійчук та Натан Щаранський
Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

У вівторок, 6 квітня, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч з головою Наглядової ради благодійного фонду "Меморіал Голокосту «Бабин Яр»", головою Інституту вивчення глобального антисемітизму та політики Натаном Щаранським.

Про це повідомила пресслужба посольства.

Під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи відносин України з Ізраїлем у різних галузях, зокрема у сфері протидії антисемітизму.

"Посол поінформував Щаранського щодо заходів, які вживаються українською владою у сфері боротьби з цим явищем, у тому числі і на законодавчому рівні. Окрема увага була приділена питанням належного вшанування пам’яті жертв Голокосту та праведників народів світу, серед яких Меморіальним комплексом «Яд Вашем» визнано 2659 українців", - йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі співрозмовники домовились опрацювати низку ініціатив, спрямованих на поглиблення дружніх відносин між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Ізраїль також ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19.

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