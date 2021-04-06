Російський суд оштрафував TikTok за відмову видалити контент про "несанкціоновані мітинги"

Московський суд наклав штраф у 2,6 млн рублів ($34 000) на соцмережу TikTok за відмову від видалення контенту, пов'язаного з "несанкціонованими мітингами".

Це один з кроків тиску РФ на західні інтернет-компанії, зокрема Twitter, зазначає Reuters.

Російські ЗМІ пишуть, що соцмережу визнали винною в ч. 2 ст. 13.41 КпАП Росії - порушення порядку обмеження доступу до забороненої інформації. Це правопорушення було здійснено 24 січня 2021 року. Видання Znak пише, що мова йде про відео, на яких закликали брати участь у мітингах за опозиціонера Олексія Навального.

Аналогічні протоколи "Роскомнагляд" спрямував соцмережам Facebook, Instagram, Twitter, "Вконтакте", "Одноклассники", месенджеру Telegram та платформі YouTube. У всіх них Росія вимагає видалити інформацію з закликами приходити на протести.

Нагадаємо, що у Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter. "Роскомнагляд" заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин".

Після цього "Роскомнагляд" пригрозив за місяць заблокувати роботу Twitter у Росії, якщо платформа відмовиться видалити заборонену інформацію.