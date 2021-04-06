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Російський суд оштрафував TikTok за відмову видалити контент про "несанкціоновані мітинги"

Соцмережа має заплатити 2,6 млн рублів за відмову видаляти відео на підтримку Навального. 

Російський суд оштрафував TikTok за відмову видалити контент про "несанкціоновані мітинги"
Фото: phys.org

Московський суд наклав штраф у 2,6 млн рублів ($34 000) на соцмережу TikTok за відмову від видалення контенту, пов'язаного з "несанкціонованими мітингами". 

Це один з кроків тиску РФ на західні інтернет-компанії, зокрема Twitter, зазначає Reuters

Російські ЗМІ пишуть, що соцмережу визнали винною в ч. 2 ст. 13.41 КпАП Росії - порушення порядку обмеження доступу до забороненої інформації. Це правопорушення було здійснено 24 січня 2021 року. Видання Znak пише, що мова йде про відео, на яких закликали брати участь у мітингах за опозиціонера Олексія Навального

Аналогічні протоколи "Роскомнагляд" спрямував соцмережам Facebook, Instagram, Twitter, "Вконтакте", "Одноклассники", месенджеру Telegram та платформі YouTube. У всіх них Росія вимагає видалити інформацію з закликами приходити на протести. 

Нагадаємо, що у Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter. "Роскомнагляд" заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин".

Після цього "Роскомнагляд" пригрозив за місяць заблокувати роботу Twitter у Росії, якщо платформа відмовиться видалити заборонену інформацію.

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