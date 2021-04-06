В Ірані заявили про звинувачення 10 людей у збитті українського літака МАУ

Військовий прокурор Тегерану поки не назвав ні точних посад, ні імен.

В Ірані десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака МАУ під Тегераном у січні 2020 року.

Про це 6 квітня повідомив військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі, повідомляє агентство AP. Минулого місяця міжнародна спільнота розкритикувала країну за остаточний звіт про причини збиття літака, в якому не назвали жодного винного.

Торкі також не розкрив імен, коли говорив про звинувачення.

"Також було винесено обвинувальний висновок у справі українського літака, було проведено серйозне і точне розслідування, винесли обвинувальні висновки щодо 10 винних", - заявив прокурор.

Агентство звертає увагу, що Іран вирішив оголосити про встановлення винних за кілька годин до зустрічі представників цієї країни з п'ятьма державами, які є членами ядерної угоди.

Нагадаємо, що у березні іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це спроба приховати істинні причини його збиття. Зголом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.