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Іран оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи літака МАУ, - Reuters

"Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО".

Іран оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи літака МАУ, - Reuters
Фото: IRNA

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття  пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

"Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО... поблизу Тегерана, і в нього було випущено дві ракети", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

22 грудня 2020 року Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи. Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

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