Кулеба: звіт Ірану щодо катастрофи МАУ - не що інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття літака

Остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу "МАУ" PS 752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту та наполягала, щоб Іран долучив їх до фінального документа, але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті - не що інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака", - сказав Кулеба у зверненні, оприлюдненому у фейсбуці.

Голова МЗС наголосив, що аналіз звіту доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт, це збірка маніпуляцій, мета якої - не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран", - зазначив Кулеба.

"Іран не зміг знайти сили, щоб узяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося. Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину в цій трагедії, ми разом із партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося. Це не лише питання принципу, але і наш моральний обов'язок перед жертвами цієї страшної трагедії", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року. У ньому йдеться про те, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

22 грудня 2020 року Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи. Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня минулого року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.