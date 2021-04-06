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У Байдена підтримали санкції проти Туреччини за оборонні угоди з Росією

Раніше обмеження проти цих же осіб у держоргану підтримали в адміністрації Дональда Трампа. 

У Байдена підтримали санкції проти Туреччини за оборонні угоди з Росією
ЗРК С-400
Фото: новости-крыма.ru-an.info

Держдеп США підтримав введення санкцій щодо чотирьох турецьких федеральних чиновників та Управління оборонної промисловості (SSB) за угоди з російським оборонним сектором. 

На сайті Федерального реєстру США виклали документ з поміткою, що офіційно його оприлюднять 4 липня цього року. В ньому вказано, що обмежувальні заходи вводяться відповідно до закону "Про протидію противникам США через санкції". 

Обмеження застососують до чотирьох чиновників, зокрема і голови SSB Ісмаіла Деміра. Йому та іншим заборонять в'їзд до США, заблокують його активи на території Штатів, а американцям заборонять проводити з ним фінансові операції. Також управлінню заборонено експортувати американську продукцію і отримувати кредити більше $10 млн. 

"Державний секретар визначив, що турецька юридична особа, яка очолює оборонну промисловість (SSB), свідомо, здійснила велику угоду з особою, яка є частиною оборонного чи розвідувального сектору Уряду Російської Федерації, діє в її інтересах чи від їх імені. Держсекретар також обрав певні санкції, які будуть накладені на SSB і її президента, Ісмаіла Деміра, віцепрезидента SSB Фарука Йігіта, начальника Управління повітряної оборони і космосу SSB Серхата Генцоглу і керівника програми регіонального управління систем протиповітряної оборони SSB Мустафу Альпер Деніза", – йдеться у документі. 

Нагадаємо, що ці санкції проти SSB вирішила ввести ще адміністрації Дональда Трампа за те, що Анкара придбала у Росії 3PC C-400.

У 2019 році Росія розпочала постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини. Контракт між країнами на постачання ЗРК С-400 був підписаний наприкінці 2017 року. Пізніше глава корпорації "Ростех" Сергій Чемезов повідомив, що мова йде про чотири дивізіони С-400 на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.

На початку червня 2019 року постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Хатчинсон заявив, що Туреччина повинна зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і американськими винищувачами F-35. У США побоюються, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F-35.

Однак під час зустрічі на саміті G-20 наприкінці того самого місяця президент Дональд Трамп, за словами турецького президента, пообіцяв не карати Анкару за придбання С-400 у Росії. Однак у грудні 2020 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у санкційні списки ряд турецьких чиновників та один з державних органів країни через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

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