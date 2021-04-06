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У Латвії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації українських дипломатів, - посольство

Пропагандисти вдаються до компіляції та фальсифікації висловів посла України.

У Латвії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації українських дипломатів, - посольство
Фото: diskiem.lv

Проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Посольства України у Латвії та українського посла в країні Олександра Міщенка.

Про це повідомляє пресслужба посольство України у Латвії.

“За інформацією Посольства, у зв’язку із принциповою позицією Посла України в Латвії Олександра Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля – Об’єднання українських товариств Латвії, проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Посла України і Посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів Посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, використовується відеоматеріали 40-хвилинного інтерв’ю Посла України Олександра Міщенка для "Radio Baltkom" від 30 квітня 2019 року. 

“Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації “Об’єднання українських товариств Латвії”, яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня Рада директорів Світового конгресу українців виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки "його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ".

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