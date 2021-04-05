У Молдові журналістів включили в другий етап вакцинації від коронавірусу

Для всіх ЗМІ вакцинація пройде незалежно від їх типу і організаційної структури.

Міністерство охорони здоров'я Молдови включило журналістів до другого етапу вакцинації від коронавірусу. Про це повідомила т.в.о. голови МОЗ Тетяна Затик, пише місцеве видання Newsmaker.

Повідомляється, що керівників ЗМІ просять надати списки співробітників, які хочуть отримати щеплення. Для всіх ЗМІ вакцинація пройде незалежно від їх типу і організаційної структури.

"Враховуючи, що представники ЗМІ працюють в колективах, але їм необов'язково контактувати з людьми, які хворіють або мають підозри на коронавірус, їх вакцинація відбудеться на другому етапі", - пояснила Затик.

Наприкінці березня неурядові організації та ЗМІ закликали міністерство охорони здоров'я на другому етапі вакцинації щеплення від коронавірусу журналістів, чия діяльність пов'язана з ризиком заразитися ковідом. Звернення до МОЗ підписала низка видань та журналістських організацій.

Раніше МОЗ повідомляло, що включить журналістів до другого етапу, якщо буде достатня кількість доз вакцини, а якщо ні, то журналістів будуть вакцинувати на третьому етапі.

У Молдові щепити від коронавірусу почали 2 березня, коли було отримано першу партію 21,6 тис. доз вакцини AstraZeneca, подаровану Румунією. 19 березня Молдова отримала першу партію 24,6 тис. доз Pfizer через платформу справедливого розподілу вакцин COVAX.

На другому етапі, який почався 1 квітня, протягом наступних чотирьох місяців, щеплення робитимуть людям старше 60 років, людям з хронічними захворюваннями, педагогам, працівникам правоохоронних органів, військовим і працівникам в'язниць. Це близько 733 тис. чоловік.

На третьому етапі будуть вакцинувати все інше населення. Він триватиме доти, поки в країні не сформується колективний імунітет. Для цього, за інформацією ВООЗ, треба щепити 70% населення. У Молдові, за підрахунками МОЗ, це 2,5 млн осіб.