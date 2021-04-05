Партія прем'єр-міністра Болгарії виграла парламентські вибори

Бойко Борисов піде на четвертий термін, якщо зможе сформувати коаліцію.

Партія прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова виграла парламентські вибори, які відбулися у неділю, 4 квітня.

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів на сайті болгарської ЦВК.

Консервативна політична партія ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії") набирає понад 25,3% голосів.

Опозиційна популістична партія співака і телеведучого Славі Тріфонова "Є такий народ" і соціал-демократичний альянс "БСП за Болгарію" отримують 18,5% та 14,9% голосів відповідно.

Ще 10,4% і 9,1% набирають "Демократична Болгарія" та "Рух за права і свободи - ДСП". Також у парламент може пройти громадянська платформа "Встань. Мафія геть", яка набирає майже 5% голосів. Інші партії, за попередніми даними, не долають 4%-й прохідний бар'єр.

Як повідомляє місцеве видання Novini.bg, Борисову, чия партія втратила чимало голосів у порівнянні з виборами 2017 року, буде складно сформувати нову коаліцію. У 2017 році його партнером по більшості став націоналістичний блок "Об'єднані патріоти", але зараз партії, які його формували, в парламент не проходять.

Якщо Борисов не зможе сформувати більшість, це право перейде наступній партії - "Є такий народ".

Парламент Болгарії складається з 240 депутатів, для більшості потрібен 121 мандат.

Бойко Борисов очолює уряд Болгарії з 2009 року (з невеликою перервою у 2013-2014 роках).