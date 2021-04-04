Дві ракети впали поблизу військової бази США в Іраку

Удар був спрямований проти авіабази Балад, на північ від Багдада, але ракети не долетіли до цілі.

Дві ракети впали в неділю в сільській місцевості поблизу іракської військової авіабази, де розмістилися деякі американські підрядники. Внаслідок обстрілу загиблих немає.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іракських силовиків.

Результати попереднього розслідування свідчать, що удар був спрямований проти авіабази Балад, на північ від Багдада, але ракети не долетіли до цілі і впали біля села Аль-Бу-Асі на південному сході.

Останній напад на авіабазу Балад був 15 березня. Тоді щонайменше п’ять ракет потрапили в базу.

Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за напад. Іракські чиновники заявляють, що деякі озброєні групи, які підтримуються Іраном, раніше заявляли про подібні випадки.

Американські чиновники звинувачують збройні угруповання, яких підтримує Іран, в регулярних ракетних обстрілах американських об'єктів в Іраці, в тому числі поблизу посольства США в Багдаді.

Пов’язані з Іраном парамілітарні угруповання вимагають, щоб усі іноземні війська, включаючи американські, чисельність яких в Іраку налічує близько 2500 осіб, залишили країну.

В Іраці наразі перебувають війська коаліції під керівництвом США, місія якої полягає у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави".Там також перебуває місія під проводом НАТО, яка навчає іракські сили безпеки.

Нагадаємо, в січні минулого року Тегеран запустив понад десять балістичних ракет з іранської території в напрямку як мінімум двох військових баз в Іраку, на яких розміщуються військовослужбовці США. Після атаки США заборонили всі цивільні перельоти над повітряним простором Ірану і Іраку, а також над водами Перської та Оманської заток.