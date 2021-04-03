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Усі застряглі через аварію контейнеровоза судна пройшли Суецький канал

Рух судноплавною артерією було заблоковано протягом тижня.

Усі застряглі через аварію контейнеровоза судна пройшли Суецький канал
Контейнеровоз Ever Given
Фото: seanews.ru

Усі судна, які понад тиждень залишалися в Суецькому каналі через аварію контейнеровоза Ever Given, продовжили рух.

У суботу, 3 квітня, адміністрація каналу повідомила, що через торгову артерію пройшов 61 із 422 кораблів, передає Reuters.

El Balad повідомляє, що через канал пройшли і 24 судна, які прибули туди вже після розблокування артерії. Таким чином, у суботу через канал пройшли 85 суден.

35 суден пройшли через канал з північного "європейського" напряму, інші 50 - ті, що прибули з півдня. Загальна місткість тільки цієї групи становить 4,2 млн т.

Нагадаємо, що транзит Суецьким каналом близько тижня було перекрито масивним 400-метровим контейнеровозом Ever Given, який йшов з китайського міста Шеньчжень у Роттердам. 23 березня під час проходження Суецьким каналом судно втратило управління та сіло на мілину в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Контейнеровоз вдалося зсунути з мілини лише вранці 29 березня. Ввечері того ж дня рух каналом був відновлений.

Через Суецький канал проходить близько 10% всієї морської торгівлі. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії. Він десь на два тижні довший й тому набагато дорожчий.

Адміністрація заявила, що збитки від блокування Суецького каналу можуть сягнути 1 млрд доларів.

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