В Італії розпочався великодній локдаун

Всі регіони країни три дні будуть у “червоній зоні”.

У суботу, 3 квітня Італія ввела триденний локдаун, аби спробувати запобігти збільшенню кількості випадків ковіду на Великдень.

Про це пише bbc.com.

Всі регіони зараз знаходяться в “червоній зоні”, де встановлено найжорсткіші обмеження на фоні боротьби країни з третьою хвилею коронавірусом. Щодня в Італії зараз виявляють приблизно 20 тис. нових випадків хвороби.

“Неважливі пересування заборонено, але людям дозволено розділити пасхальну трапезу вдома з двома іншими дорослими. Церкви також відкриті, але парафіянам пропонують відвідувати служби в їхніх власних регіонах”, – йдеться у повідомленні.

Другий рік Папа Франциск буде проголошувати своє пасхальне послання на порожній площі Святого Петра у Ватикані.

За дотриманням правил локдауну стежитимуть 70 тис. поліцейських. Після святкових вихідних регіони будуть залишатися в обмеженнях або “помаранчевої зони”, або “червоної зони” до кінця місяця.

В Італії з початку пандемії на ковід захворіло 3 629 000 осіб, 110 328 людей померло.