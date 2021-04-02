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Рolitico: Байден і Зеленський можуть провести телефонну розмову сьогодні

Розмова відбудеться на тлі повідомлень про нарощуванні російської військової потужності біля кордону з Україною.

Рolitico: Байден і Зеленський можуть провести телефонну розмову сьогодні
Фото: пресслужба президента

Президент США Джозеф Байден і президент України Володимир Зеленський можуть провести телефонну розмову сьогодні, 2 квітня, на тлі ескалації війни Росією.

Про це повідомило американське видання Politico.

За словами джерел видання, розмова відбудеться на тлі повідомлень про нарощуванні російської військової потужності біля кордону з Україною.

Зазначається, що українська сторона протягом кількох тижнів наполягала на телефонній розмові двох президентів.

Нагадаємо, 23 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підготовку телефонної розмови між Байденом і Зеленським. У березні у посольстві Штатів в Україні повідомили, що телефонне спілкування президентів відбудеться "без жодних передумов".

25 березня заступник Держсекретаря США Джордж Кент, який є відповідальним за політику Штатів щодо України, наголосив, що дзвінок має бути підкріплений діями, зокрема - продовженням реформ.

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