Близько 2000 брюсельців зібралися в парку, щоб повеселитися на заході, який насправді ніхто не організовував.

Фото: EPA/UPG

У Бельгії правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати молодь з брюсельского парку. Близько 2000 людей прийшли на анонсовану вечірку, яка насправді виявилася першоквітневим жартом.

Місцеві ЗМІ оцінили кількість учасників набагато вище, ніж поліція, у 5 000 людей, пише Reuters. Вечірка La Boom була анонсована в парку Буа-де-ла-Камбре попри локдаун.

Організатори заходу ще за кілька днів повідомили в соцмережах, що запланований захід є жартом і його не буде, однак люди все рівно зібралися.

Фото: Скріншот відео Reuters

Частина з тих, хто зібрався, не хотіли йти, скандували "свобода" і кидали у вантажівки поліції з водометами каміння і пляшки.

"Ми всі в депресії. За два тижні мені виповниться 18, ми хочемо користуватися нашою молодістю", - повідомив один з учасників "вечірки", студент Амелі.

Він додав, що прийшов у парк "не набридати поліції, а показати, що ми також маємо життя і хочемо насолоджуватися ним".

Репортер Reuters свідчить, що дві людини були поранені у сутичках з правоохоронцями, включно з жінкою, яку копнув поліцейський кінь. Поліція повідомила, що з боку правоохоронців поранено три людини. Заарештовано чотирьох осіб.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Анонс вечірки був розміщений у Facebook у березні. Організатори обіцяли DJ, співака Келвіна Гарріса і гурт Daft Pank. Минулого тижня Бельгія увійшла в свій третій локдаун, заборонені зібрання групами більш ніж чотирьох людей.

Мер Брюселя Філіпп Клоуз сказав, що розуміє бажання людей отримати трохи свіжого повітря, але такі зібрання не можуть толеруватися.

Нагадаємо, що у березні в Німеччині поліція розігнала антикарантинні протести. У Дрездені попри судову заборону демонстрації на акцію вийшли кілька сотень протестувальників. Правоохоронці кілька разів закликали натовп розійтися, але у відповідь лунали вигуки: "Пандемія вже минула!".