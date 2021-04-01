Суд відправив під домашній арешт ще двох учасників акції під ОПУ

Фото: hromadske

Печерський суд Києва призначив домашній арешт іще двома учасникам акції на підтримку Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента. Давида Гаджмурадова і Артема Лісовця підозрюють у тому, що вони підпалили табличку "Президент України".

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт і зазначав, що підозрювані мають ризики втечі, переховування, тиску на свідків, пише hromadske.

Адвокати називали ці закили необґрунтованими і просили суд не задовольняти таке клопотання. Захисники підозрюваних також зазначили, що свідками в справі є поліцейські, а основними доказами – протокол допису свідка-правоохоронця і відео з місця акції.

Лісовець заявив, що не вчиняв інкримінованих дій. Гаджимурадов також запевнив, що не підпалював табличку.

Фото: hromadske Гаджимурадов на суді

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входило.

Близько 10 осіб після акції отримали підозри. Зокрема, Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Першому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а засідання щодо другого перенесли.

Крім цього, у хуліганстві підозрюють активіста Романа Ратушного. Ратушний вимагає спростувати наведену про нього інформацію в ролику Геращенка.

Підозру та цілодобовий домашній арешт отримав і Євген Строкань.

26 березня на чотирьох учасників мітингу під Офісом президента склали адміністративні протоколи. Двом - за використання фаєрів, ще двом - за дрібне хуліганство.

У звіті про акцію спостерігачів громадської організації Ozon йдеться, що приблизно о 19:41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб).

Суд щодо запобіжного заходу для Філімонова досі не відбувся, Ратушного відправили під цілодобовий домашній арешт і змусили носити електронний браслет. Докладніше про те, хто є фігурантом цієї справи, читайте в матеріалі LB.ua "Кого переслідують за протест під офісом президента?".