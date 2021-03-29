На активіста Ратушного вдягли електронний браслет лише з третьої спроби

Перший браслет був розряджений, другий — поламаний.

На активіста Романа Ратушного лише з третьої спроби вдалося вдягнути електронний браслет. Про це сам Ратушний повідомив у своєму акаунті в Twitter.

Перший був розряджений, його не вдалося зарядити. Другий був поламаний. Третій браслет вже був справний.

29 березня активісту Ратушному призначили домашній арешт за підозрою в хуліганстві на Банковій. До 24 травня він муситиме перебувати вдома цілодобово та носити електронний браслет. Також у Ратушного вилучили паспорт. Засідання вела суддя Крістіна Константінова.

Ратушний не заперечує, що брав участь у акції, але наголошує, що не вчиняв дій, які йому інкримінують. Адвокатка Євгенія Закревська під час засідання наголошувала, що конкретних доказів проти її підзахисного немає.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входило.

Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Першому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а засідання щодо другого перенесли. Також перенесли засідання щодо Олексія Білковського.

Крім цього, у хуліганстві підозрюють активіста Романа Ратушного. Ратушний вимагає спростувати наведену про нього інформацію в ролику Геращенка.

Підозру та цілодобовий домашній арешт отримав і Євген Строкань.

26 березня на чотирьох учасників мітингу під Офісом президента склали адміністративні протоколи. Двом - за використання фаєрів, ще двом - за дрібне хуліганство.

У звіті про акцію спостерігачів громадської організації Ozon йдеться, що приблизно о 19:41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб).