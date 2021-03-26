"Позаштатного агента НАБУ" Шевченка арештували на два місяці під заставу 5 млн грн

Печерський райсуд Києва взяв під варту на 60 діб підприємця Євгена Шевченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування.

Про це сказав прокурор Андрій Синюк журналістам під будівлею суду, передає Укрінформ.

За його словами, Печерський районний суд міста Києва арештував Євгена Шевченка з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ заявила про викриття незаконного збройного формування, до організації якого причетні Семенченко і так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко.

За даними правоохоронців, вони у 2018 році під виглядом ГО створили приватну охоронну компанію і на її базі тренували людей - колишніх військових та правоохоронців. Також ця організація діяла в одній іноземній державі (за даними Міхеїла Саакашвілі, у Польщі).

Шевченко заявив, що у 2018 році справді мав плани стати інвестором створення охоронної компанії задля роботи в Сирії та Афганістані по охороні об’єктів та супроводженню конвоїв за контрактами Держдепу США. Втім потім він відмовився від ідеї у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном. Шевченку також інкримінують причетність до організації каналу товарів військового призначення з Росії.

Семенченко всі звинувачення СБУ відкидає і каже, що не буде переховуватися від слідства.