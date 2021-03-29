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КСУ збереться на спеціальне засідання через звільнення Тупицького та Касмініна

Засідання відбудеться 12 квітня.

КСУ збереться на спеціальне засідання через звільнення Тупицького та Касмініна
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституційний суд збереться на спеціальне пленарне засідання 12 квітня через звільнення суддів Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

“Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набирає чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

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