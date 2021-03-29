Зеленський вніс зміни в положення про офіційні символи президента

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в положення від 29 листопада 1999 № 1507 "Про офіційних символах глави держави".

Про це повідомляє його пресслужба.

Відповідний указ "Про внесення змін до положення про офіційні символи глави держави" №125 / 2021 опублікований на сайті ОП.

Відповідно до указу, словосполучення "до відділу державних нагород Адміністрації президента України" замінено словами "до Фонду президентів України", а словосполучення "Служба протоколу президента України і Відділ державних нагород Адміністрації президента України" замінено словами "Служба державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України".

Крім того, в пункті 4 указу доданий абзац "Під час перебування президента України за кордоном дублікат прапора (штандарта) Президента України на прапорній щоглі біля резиденції президента України в столиці України - місті Києві не піднімається".

Повідомляється також, що в знаку президента України, що має форму орденського ланцюга, число декоративних ланок змінено з 12 на 16.

З указу виключені з 2 по 6 абзаци пункту 7, відповідно до яких, знак президента України носиться на шиї і використовується при прийомі вірчих і відкличні грамоти глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні; вручень державних нагород України, президентських відзнак, відмінностей лауреатів державних премій України; під час телевізійних звернень з посланнями до народу, а також в інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, під час своєї інавгурації Зеленський закликав чиновників не вішати його портрет у кабінетах.