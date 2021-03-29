На довиборах у Раду в Донецькій області виграє мер Добропілля Аксьонов, - екзитпол

У 2014 році він організував "референдум ДНР", а потім незаконно відвідував Крим.

На виборах до Верховної Ради на окрузі №50 у Донецькій області з великою перевагою лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок".

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на екзитпол, оголошений на місцевому телеканалі "Орбіта".

Так, Аксьонов набрав 65,5%. Далі йдуть представник "Партії Шарія" Валентин Рибін з 14,8% і кандидатка від "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко, яка набрала 6,8%. У решти кандидатів менше 5%.

Коментуючи попередні результати довиборів на Донеччині, журналіст Денис Казанський зауважив, що у 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати".

"Ніхто не змушував Аксьонова проводити "референдум ДНР". Бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було - місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ)", - зазначив Казанський.

У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування".

У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції - підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.

"Суд продовжується досі. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради", - додав журналіст.

Нагадаємо, вчора, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбулися проміжні вибори народних депутатів України.

За даними екзитполу, на Івано-Франківщині три кандидати здобули майже однаковий результат.

Олександр Шевченко (“За майбутнє”) набирає 32,4% і випереджає найближчого конкурента - Руслана Кошулинського - менше ніж на 1%. Третій - кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк - 29,4%.