На двох округах стартували довибори у Верховну Раду

На 87 окрузі в Івано-Франківській області та 50 окрузі на Донеччині стартували довибори у Верховну Раду. Виборці голосуватимуть за депутатів на вакантні місця після того, як два народні обранці стали мерами.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад. Голосування традиційно відбуватиметься з 8 ранку по 20 годину.

Згідно з даними на сайті ЦВК, на 50 окрузі зареєстровано19 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко, Миколу Головка.

Перед офіційним оголошення кандидатів джерело у СН заявило, що за цим округом від "слуг", швидше за все, висуватимуть технічного кандидата, бо немає сильних претендентів.

В ОВО № 87 (Івано-Франківська область) – 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку (зняла кандидатуру на користь Романа Кошулинського), Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Довибори на 87 окрузі були оголошені у зв'язку з тим, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження після обрання мером Надвірної. Причина виборів на 50 окрузі аналогічна – народний депутат Руслан Требушкін був обраний мером Покровська.

Нагадаємо, що у грудні минулого року волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструкторка навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) заявила, що стане кандидаткою від партії "Європейська Солідарність" на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Однак уже в березні вона повідомила, що знімає кандидатуру на користь кандидата від "Свободи".

"Слуга народу" висунула на цьому окрузі спортсмена Василя Вірастюка. За його словами, балотуватися його просив особисто президент Володимир Зеленський.