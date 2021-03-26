Тимошенко: страхова медицина прибере несправедливість в оплаті праці медиків

Ухвалення закону про страхову медицину в Україні, розробленого «Батьківщиною», забезпечить в чотири рази більше фінансування для медичної галузі, що полегшить українцям доступ до якісного лікування, а медикам – гідну оплату праці. Про це заявила голова партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час робочого візиту до Чернігівської обласної лікарні.

«Чому влада вирішила, що українці найзаможніші, що вони навіть зможуть на другій ланці робити співфінансування медичних послуг? Дивно, коли середньостатистичний американець, який має у 20 разів більше дохід, ніж українець, зі своєї кишені не платить за послуги з охорони здоров’я, адже в нього є страховка. Так само робиться в Німеччині, Італії, Франції. Досить з України медичних експериментів, нам потрібна страхова медицина», – переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, найнагальніше завдання сьогодні, у період третьої хвилі коронавірусу, якнайшвидше прибрати несправедливість в оплаті праці медиків.

«Лікарі, які прямо дотичні до ковідних хворих, тому що вони їх лікують, отримують спеціальну доплату, а інші медики та медичний персонал, тобто всі, хто не прямо дотичний до ковідних хворих, але все одно щодня з ними контактує, не отримують жодних доплат. Наприклад, біологи, спеціалісти з КТ, МРТ, водії швидких. Ми хочемо це виправити через Фонд протидії ковіду, який ми «вибили» в бюджеті на цей рік. Щоб гроші пішли саме на заробітні плати лікарям», – повідомила лідер «Батьківщини».

Вона наголосила, що впровадження страхової медицини допоможе не допустити в майбутньому випадків дискримінації в оплаті праці медиків.

«Ми хочемо домогтися впровадження страхової медицини, яка б дозволила хворій людині не витягати останні гроші з кишені на оплату лікування, а лікарі мали всі умови, щоб відпустити людину додому здоровою, отримавши при цьому гідну оплату за свою працю. Повноцінна страхова медицина – це те, за що нам усім треба поборотися, щоб українці відчули іншу динаміку життя, а галузь – фінансування», – переконана Юлія Тимошенко.