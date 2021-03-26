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Зеленський присвоїв ім'я австрійського ерцгерцога Василя Вишиваного підрозділу Нацгвардії

Президент присвоїв почесні найменування до дня НГУ.

Зеленський присвоїв ім'я австрійського ерцгерцога Василя Вишиваного підрозділу Нацгвардії
Фото: wikipedia.org

Президент Володимир Зеленський присвоїв Навчальному центру Національної гвардії України в Золочеві почесне найменування "імені Василя Вишиваного".

Про це йдеться в указі №113/2021 від 23 березня.

Василь Вишиваний - це друге ім'я австрійського ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга, який вивчив українську мову, взяв собі українське ім'я та робив військову кар'єру в українському війську в роки Української революції.

У 1921 році опинився в еміграції та продовжив життя у Австрії. У 1947 році його було затримано в радянській зоні окупації, вивезли до Києва, де він помер в Лук'янівській в'язниці.

З міста Золочева, де зараз розташовано навчальний центр НГУ, почалася військова служба Василя Вишиваного (тоді ще Габсбурга) у 1915 році, коли він став офіцером 13-го полку уланів австро-угорської армії.

Іншим указом №112/2021 Зеленський присвоїв 50-му полку Нацгвардії присвоєне почесне найменування "імені полковника Семена Височана".

Семен Височан очолював селянське постання в Східній Галичині в 1648 році, після чого був сотником у війську Івана Богуна. У 1666 році гетьман Іван Брюховецький заслав його в Росію, де він і загинув.

Ще одним указом № 114/2021 Зеленський присвоїв 4-му полку Національної гвардії найменування "Павлоградський" за назвою міста, де він дислокується.

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