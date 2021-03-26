Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Печерський суд заблокував низку українських видань
Печерський суд заблокував низку українських видань
У СБУ пояснили склад інкримінованих Семенченку та Шевченку злочинів
У СБУ пояснили склад інкримінованих Семенченку та Шевченку злочинів
ПВК імені Семенченка
ПВК імені Семенченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Зеленський підписав закон про звільнення виробників вакцин від відповідальності

Він необхідний для отримання Україною препаратів у межах COVAX.

Зеленський підписав закон про звільнення виробників вакцин від відповідальності
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення виробників вакцин проти коронавірусу від відповідальності за можливі несприятливі наслідки. Цей документ необхідний для отримання Україною препаратів у межах COVAX.

Відповідальність та відшкодування за несприятливі наслідки після вакцинації на себе бере держава. Законопроєкт було розроблено на підставі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

"Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету Міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу. Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19", - пояснилив. ОПУ.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє протягом чотирьох років.

Нагадаємо, що 19 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу і в цілому закон, що звільняє від відповідальності за несприятливі наслідки виробників вакцин від коронавірусу. У документі йдеться про "звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19". 

Медичні працівники звільняються від відповідальності, якщо вони діяли згідно з інструкцією виробника вакцин. Уряд протягом 2 тижнів має розробити механізм відшкодування державою збитків у зв'язку з можливими несприятливими наслідками. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також