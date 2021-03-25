Основними ознаками нервового і фізичного виснаження можуть бути: безсоння, підвищена дратівливість, порушення травлення, апатія, зміни шкірного покриву у вигляді висипів, відчуття втоми відразу після пробудження і часті зміни настрою. Поява цих симптомів може бути причиною наявності синдрому хронічної втоми.

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З наукової точки зору втома — це стан, який отримує людина після перевантаження, найчастіше вона проходить після відпочинку. А ось якщо почуття втоми виникає без будь-яких причин і не проходить після повноцінного відпочинку, це може свідчити про появу синдрому хронічної втоми.

Синдром хронічної втоми — це комплекс порушень, що характеризуються надмірною втомою, яка не проходить після відпочинку і може посилюватися після фізичного або розумової активності.

Причини СХВ ще повністю не вивчені. Деякі теорії припускають вірусну інфекцію, психологічний стрес або комбінацію чинників. Люди, які знаходяться в такому стані, більш схильні до різних неврологічних захворювань: неврозів, панічних атак, мігреней і т.д.

Раніше СХВ вважався суперечливим діагнозом, тепер він визнаний як захворювання.

Що викликає СХВ?

Найчастіше цей синдром може бути наслідком інфекційних захворювань, навіть звичайної застуди. Після того, як людина перенесе гостре інфекційне захворювання, ще протягом 2 — 3-х тижнів у неї може спостерігатися загальна слабкість, підвищена стомлюваність, періодична головний біль, депресивний стан. При наявності СХВ ці симптоми можуть продовжуватись навіть через півроку. Як наслідок, людина, будучи збентежена такими затяжними проявами хвороби, звертається до лікарів різних спеціальностей. При порушеннях сну, людина поспішає до невролога, з’явилася екзема — до дерматолога, спостерігається порушення травлення — до гастроентеролога. Прописане лікування зазвичай не дає позитивного результату, тому як справжня причина цих проявів залишається без уваги.

Які основні симптоми СХВ?

Симптоми СХВ розрізняються залежно від організму людини і тяжкості її стану.

Найпоширеніший симптом — це сильна втома, яка заважає повсякденній діяльності. Людина може відчувати крайню втому після фізичних або розумових навантажень, що називається нездужанням після навантаження. Це може тривати більше 24 годин після певної роботи.

СХВ може викликати проблеми зі сном, такі як:

відсутність бадьорості після нічного сну

хронічне безсоння

інші порушення сну

Крім того, ви також можете відчувати:

втрату пам’яті

знижену концентрацію

ортостатичну непереносимість (перехід з положення лежачи або сидячи в положення стоячи може викликати запаморочення або непритомність)

Фізичні симптоми СХВ можуть включати:

болі в м’язах

часті головні болі

біль в суглобах без почервоніння і набряку

часта ангіна

хворобливі і опухлі лімфатичні вузли на шиї і під пахвами

СХВ впливає на деяких людей циклічно, з періодами погіршення, а потім поліпшення. Іноді симптоми можуть навіть повністю зникати, що називається ремісією. Проте, вони можуть повертатися пізніше, що називається рецидивом.

Як діагностується СХВ?

СХВ — дуже складне захворювання для діагностики. Немає ніяких медичних тестів для перевірки на СХВ. Його симптоми схожі на багато інших станів. Багато людей з СХВ не «виглядають хворими», тому лікарі можуть не визначити, що у них дійсно є захворювання. Щоб отримати діагноз СХВ, можливо виключити інші потенційні причини та вивчити історію хвороби.

Побічні ефекти деяких ліків, таких як антигістамінні препарати, а також вживання алкоголю, також можуть імітувати симптоми СХВ. Через подібність між симптомами СХВ і багатьох інших станів важливо не ставити собі діагноз самостійно.

Якщо у вас є присутнім кілька з перерахованих симптомів, слід не залишати їх без уваги і звернутися за консультацією до фахівця, а також внести корективи в звичний темп життя!

Як змінити спосіб життя?

Поступово додавайте до своїх звичок нові, наприклад:

змініть харчові звички, харчування має бути регулярним і збалансованим

спіть не менше 8 годин

намагайтеся отримувати більше позитивних емоцій

знайдіть час для хоббі

почніть активне життя, відвідуйте концерти, виставки

займіться спортом, відвідуйте басейн

приділяйте собі більше уваги, запишіться на масаж

Що рекомендують фахівці?

За наявності синдрому хронічної втоми фахівці пропонують використовувати препарати, які активують енергетичні можливості організму і надають противірусну і нейро-імунорегуляторну дію. Препарати на рослинній основі не тільки сприяти усуненню наявної симптоматики, але і допомагають відновити порушені функції органів і систем вцілому.