​У Києві запрацювало 86 стаціонарних пунктів вакцинації проти коронавірусу

У Києві в повному обсязі запрацювали стаціонарні пункти вакцинації проти коронавірусу. Наразі у пунктах можуть вакцинуватися медики первинної ланки, які не отримали щеплення від мобільних бригад, та особи старші 80 років.

Про це LB.ua повідомив реагіональний координатор проведення вакцинальної кампанії у місті Києві Василь Животенюк.

"Зараз іде вакцинація за списками, тих, хто заздалегідь записався через сімейних лікарі. Черг немає, але монотонно процес іде — по 10-30 вакцинованих людей у пункті, або 40, якщо більше працівників залучено до вакцинації. За вчора у Києві в пунктах щеплення провакцинували 730 осіб", - каже Животенюк.

Як пояснив Василь Животенюк, пункти щеплення відкриваються на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. За нормами пункт щеплень має бути розташований у пішій доступності пацієнта — радіус не більше трьох кілометрів. Всього у Києві працює 86 стаціонарних пунктів щеплень. Їх місце розсташування можна подивитися на сайті РНБО у розділі "Інфраструктура імунізації населення".

Регіональний координатор також підкреслив, що немає значення, у якій саме поліклініці чи амбулаторії заключена декларація з сімейним лікарем. Направлення на щеплення може бути видане до найближчого пункту вакцинації. Також пацієнти можуть записатися на щеплення самостійно через реєстратуру, або сконтактувавши з лікарем, якщо досі цього не зробили.

"Пункти щеплень працюють через реєстратуру та сімейних лікарів. Працівники пунктів отримують вакцину в межах тижневої норми у розрахунку 30 вакцинацій на день. Це не означає, що пункт не може зробити більше щеплень. Але така кількість зумовлена неорганізованістю населення - одна бабуся прийде сьогодні, інша завтра. Ми не можемо без упевненості, що буде достатньо людей відкривати флакон. Якщо є залишкова доза, медики мають право щепити себе, або спускатися нижче до наступної групи", - розповів Животенюк.

Окремо складаються списки маломобільних пацієнтів, які не можуть самостійно дістатися до пунктів вакцинації. Наразі у Києві таких людей більше 700. Однак для того щоб їх вакцинувати, потрібна вакцина, один шриц чи флакон якої буде розрахований на одну дозу. У вакцини Covishield один флакон розрахований на 10 доз, тому щепити людей цією вакциною вдома поки немає можливості.

Також за окремими графіками продовжують працювати мобільні бригади. За словами Животенюка, наразі вони вакцинують медичних працівників приватних клінік, працівників Національної академії медичних наук України, працівників фармацевтичних закладів тощо.

Нагадаємо, наразі в Україні вакцинується перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

В кінці лютого Україна отримала першу і поки єдину вакцину від коронавірусу AstraZeneca/CoviShield в обсязі 500 тисяч доз. Станом на 25 березня з цієї партії залишилось десь 340 тисяч доз.

25 березня в Україну відправили першу партію китайської вакцини CoronaVac.