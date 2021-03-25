Підліткове куріння як соціальна проблема

Проблема підліткового куріння сьогодні актуальна як ніколи, адже крім звичних цигарок сьогодні широкою популярністю користуються електронні сигарети .

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Якщо діти з міста можуть дозволити собі електронні сигарети, то сільські діти або діти із менш забезпечених родин, задовольняються цигарками. Звичайно, що і вони несуть шкоду. І їхня популярність – це ще одна величезна для нас проблема. А про цигарки, мабуть, не варто й перераховувати, яку саме шкоду дитячому здоров’ю несуть сигарети, але я все ж таки вкотре наголошу.

Несформований дитячий організм отримує важкий удар: змінюється тонус судин, з’являють ішемічні розлади кровообігу серця, а також сприяє крововиливам! Сильно страждає нервова система, а також куріння сприяє розвитку онкологічних захворювань у майбутньому.

За статистикою, серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, майже чверть школярів викурюють по дві цигарки на день. І кожен третій підліток, згідно із останнім дослідженням за тиждень викурює хоча б одну цигарку.

Такі дані свідчать про те, що шкідлива звичка у вигляді куріння, яку потім важко позбутися, з’являється ще в юності. Навіть елементарні перші затяжки можуть призвести до звикання. Тому варто наголосити, що батькам, школі, а особливо шкільному психологу варто проводити бесіди про шкоду куріння на постійній основі. Бо ж з однієї сигарети в день кількість викуреного зростає до пачки в день.

Ми всі: батьки, школа, а також держава повинні докласти максимум зусиль, щоб відучити підлітка від згубної звички. По-перше, варто збільшити акциз на тютюн. По-друге, обмежити рекламу сигарет.

Так, тютюн уже давно не рекламують на ТВ і не продають неповнолітнім. Але вони знаходять шляхи, як отримати свою порцію нікотину. Медики підрахували, що схильність до раку легень у людини, яка викурює 10 цигарок в день, складає 10%. А в того, хто не курить взагалі – лише 1%.

Законодавство проти тютюнокуріння повинно бути ще більш жорстким. Потрібно:

заборонити цигаркову викладку на вітринах;

заборонити рекламу тютюнових виробів в Інтернеті;

запровадити небрендовані упаковки цигарок;

заборонити продаж електронних сигарет і тютюнових виробів особам молодше 21 року;

збільшити штрафи за куріння у заборонених місцях;

надати громадам право впроваджувати додаткові обмеження для торговців тютюном.

Якщо із офіційними точками продажу сигарет більш-менш все ясно, то що робити із стихійною торгівлею? Коли підліток у пішій доступності може придбати вбивчу пачку сигарет. Зокрема, йдеться про підземні переходи, ринки, де бабусі на стільчику продають тютюнові вироби всім підряд, не запитуючи документ, який засвідчує повноліття.

Тільки разом ми зможемо подолати цю проблему, бо діти – майбутнє України, і дуже хотілося б, щоб воно було здоровим.