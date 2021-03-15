Американська торговельна палата і ЄБА просять парламент підтримати поступове підвищення акцизів на ТВЕНи

У Європейській Бізнес Асоціації нагадали, що в країнах Євросоюзу ставки акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання нижчі, ніж на сигарети.

Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців – звернулися до Верховної Ради щодо необхідності запровадити більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

"Законом України №466-ІX з січня цього року ставку акцизу на ТВЕНи було підвищено на 320%. За оцінками експертів компаній-членів Палати, таке різке підвищення може призвести до негативних наслідків для державного бюджету та економіки в цілому через зростання рівня нелегального ринку зазначеної продукції, про що неодноразово наголошувалось Палатою", – заявив в офіційному листі президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

З ним погоджується і виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

"За попередніми оцінками експертів Асоціації, якщо не переглянути норми чинної редакції Податкового кодексу України, легальний ринок ТВЕНів може суттєво зменшитися, що зі свого боку зумовить недоотримання бюджетом запланованих доходів від акцизного податку на ТВЕНи", – прогнозує вона.

Тому Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців просять парламент підтримати поправку №55 до законопроекту №4278 щодо більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи – на 200% у 2021 р. та на 30% щорічно з 2022 по 2025 роки.

"Зазначене більш поступове підвищення акцизу сприятиме поміркованій акцизній політиці та інвестиційній привабливості України", – впевнена виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

На думку президента Американської торговельної палати Андрія Гундера, запропонований у поправці №55 підхід більшою мірою відповідає законодавству і практиці Європейського Союзу.

"Поступове підвищення ставок податку відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директиві №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби", – пояснює Андрій Гундер.

Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко нагадала, що в країнах Євросоюзу ставки акцизу на ТВЕНи нижчі, ніж акциз на сигарети.

"Вважаємо за необхідне в подальшому забезпечити диференціацію зазначених ставок та встановити меншу ставку для ТВЕНів. За даними експертів Асоціації, в країнах Європейського Союзу рівень ставок на сигарети та ТВЕНи не є однаковим", – заявила Ганна Дерев’янко.

У провідних бізнес-асоціаціях України наголошують, що ухвалення поправки №55 дозволить зберегти прогнозовані умови оподаткування, захистити легальний ринок ТВЕНів, що своєю чергою забезпечить поступове збільшення бюджетних надходжень, захист наявних і залучення нових інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців підтримала рішення комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо поступового підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН. За розрахунками експертів Федерації роботодавців поступове підвищення акцизу на ТВЕНи дасть держбюджету додатково 2,6 млрд грн.