Найбільшим публічним інвестором в біткоїн виявилася американська IT-компанія MicroStrategy, заснована в 1989 році. В її активі - більше 91 тисячі "монет" на загальну суму понад $5 млрд, пише Bloomberg.

Акції MicroStrategy, які котируються на NASDAQ, подорожчали майже на 600% з середини липня, коли компанія почала інвестувати в біткоїн. Статки засновника компанії Майкла Сейлора завдяки цьому збільшилися до $3 млрд, свідчить рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Вартість біткоїна на минулому тижні вперше сягнула позначки $60 тис., але станом на ранок 15 березня становить близько $58 тис.

MicroStrategy розробляє софт для бізнес-аналітики і допомагає компаніям впроваджувати його. Сейлор зайнявся цим бізнесом ще в 1989 році, і в 90-х вперше став мільярдером зі статками близько $7 млрд. Його бізнес ледь не рухнув, коли в 2000 році інвестори звинуватили компанію в завищенні виручки. Не визнавши звинувачень, вона виплатила штраф в $11 млн. Вартість акцій MicroStrategy тоді обвалилася на 95 відсотків.

Компанія змогла вибратися з ями - в останні роки продажі компанії становлять близько $500 млн на рік.

MicroStrategy почала інвестувати в біткоїн після початку пандемії та скорочення готівкової "подушки". Компанія заявляла, що розглядає криптовалюту як стабільний резервний актив, що не залежить від валютних коливань.

Але позицію засновника MicroStrategy розділяють не всі. "Сейлор прирівнює біткоїн до банку, але це просто смішно. Коли ви кладете гроші в банк, їх вартість не скакає і не падає на 10 відсотків за день", - сказав стратег фінансово-інформаційної компанії Oxford Club Марк Ліхтенфельд.