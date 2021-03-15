Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
ГоловнаЕкономікаФінанси

​Найбільшим публічним інвестором в біткоїн виявилася американська IT-компанія MicroStrategy

Компанія скупила більше 91 тисячі "монет".

​Найбільшим публічним інвестором в біткоїн виявилася американська IT-компанія MicroStrategy
Фото: microstrategy.com

Найбільшим публічним інвестором в біткоїн виявилася американська IT-компанія MicroStrategy, заснована в 1989 році. В її активі - більше 91 тисячі "монет" на загальну суму понад $5 млрд, пише Bloomberg.

Акції MicroStrategy, які котируються на NASDAQ, подорожчали майже на 600% з середини липня, коли компанія почала інвестувати в біткоїн. Статки засновника компанії Майкла Сейлора завдяки цьому збільшилися до $3 млрд, свідчить рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Вартість біткоїна на минулому тижні вперше сягнула позначки $60 тис., але станом на ранок 15 березня становить близько $58 тис.

MicroStrategy розробляє софт для бізнес-аналітики і допомагає компаніям впроваджувати його. Сейлор зайнявся цим бізнесом ще в 1989 році, і в 90-х вперше став мільярдером зі статками близько $7 млрд. Його бізнес ледь не рухнув, коли в 2000 році інвестори звинуватили компанію в завищенні виручки. Не визнавши звинувачень, вона виплатила штраф в $11 млн. Вартість акцій MicroStrategy тоді обвалилася на 95 відсотків.

Компанія змогла вибратися з ями - в останні роки продажі компанії становлять близько $500 млн на рік.

MicroStrategy почала інвестувати в біткоїн після початку пандемії та скорочення готівкової "подушки". Компанія заявляла, що розглядає криптовалюту як стабільний резервний актив, що не залежить від валютних коливань.

Але позицію засновника MicroStrategy розділяють не всі. "Сейлор прирівнює біткоїн до банку, але це просто смішно. Коли ви кладете гроші в банк, їх вартість не скакає і не падає на 10 відсотків за день", - сказав стратег фінансово-інформаційної компанії Oxford Club Марк Ліхтенфельд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також