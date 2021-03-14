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Новий український лоукост отримав право виконувати польоти

Компанія розпочне перевезення пасажирів з 18 березня на чартерній лінії.

Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Фото: літак, авіарейси, лоукост

Державіаслужба України видала новому українському лоукосту Bees Airline сертифікат експлуатанта, який дає право на польоти.

Про це avianews.com повідомив представник авіакомпанії.

Зараз в Україні вже розміщено один літак лоукоста. Це МАУ Boeing 737-800 з реєстрацією UR-UBB 2010 року випуску, який раніше літав у МАУ.

Авіалайнер розпочне перевезення пасажирів з 18 березня на чартерній лінії Київ-Шарм-еш-Шейх, з 19 березня - на лінії Київ-Марса-Алам.

Другий літак, аналогічний Boeing, зараз фарбують у Європі, він прибуде в Україну після отримання нової лівреї.

Обидва авіалайнери мають можуть перевозити до 189 осіб. Літаки такої ж комплектації використовує найбільший лоукост Європи Ryanair.

У травні Bees Airline планує отримати ще два літаки і розширити флот до чотирьох авіалайнерів.

Стратегія нового українського лоукоста передбачає роботу на чартерних рейсах на замовлення туроператорів і виконання регулярних рейсів. Базовим аеропортом авіаперевізника буде "Київ" (Жуляни).

Нагадаємо, зараз схожу концепцію на українському ринку застосовує авіакомпанія SkyUp. Її до липня 2020 року очолював Євген Хайнацкий, який зараз є представником акціонерів Bees Airline.

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в Україні торік влітку.

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