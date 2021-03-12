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Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту

Конструкції до вантового мосту вперше в Україні переправили річкою.

Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту

Несамохідний плавкран LK-800, який прибув до Запоріжжя зі Стамбула для будівництва мосту через Дніпро, поставив рекорд доставки металоконструкцій по річці. Як повідомляє Служба автомобільних доріг в Запорізькій області, кран LK-800 зумів доставити конструкції до вантового мосту з будівельного майданчика №1 в районі Кривої бухти, яка знаходиться на відстані 7 км. Вперше в Україні транспортування на таку відстань здійснена краном річкою.

Станом на 11 березня плавкран LK-800 пройшов більше 30 км Дніпром, зробивши 5 ходок і доставивши на місце будівництва 1611 тонн металоконструкцій.

У класі компактних річкових кранів з низькою осадкою LK-800 - найпотужніший в Європі. Його вантажопідйомність становить 800 т. Вага - 3000 т. Він успішно працює на мілині, бо має знижену осадку, яка з максимальною вантажопідйомністю і разом з баластом становить всього 2 метри.

Раніше голова Укравтодору Олександр Кубраков заявляв, що очолюване ним дорожнє агентство має досвід системного відновлення мостів по всій країні і необхідні компетенції для виконання складних проєктів. У зв'язку з цим заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко і Олександр Кубраков звернулися до КМДА з пропозицією про готовність взяти на баланс держави і добудувати один з найбільших столичних довгобудів - Подільсько-Воскресенський міст.

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