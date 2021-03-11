Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ

Джерела в компанії заявили про маски-шоу "у всіх офісах".

Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco.

Про це повідомило профільне видання enkorr з посиланням на джерела в центральному офісі компанії.

"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", - розказав співрозмовник, який попросив не називати його імені.

За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.