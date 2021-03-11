Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаЕкономікаБізнес

Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ

Джерела в компанії заявили про маски-шоу "у всіх офісах".

Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Фото: Lb.ua

Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco.

Про це повідомило профільне видання enkorr з посиланням на джерела в центральному офісі компанії.

"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", - розказав співрозмовник, який попросив не називати його імені.

За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва. 

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також