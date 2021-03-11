Компанія "Нова пошта" повідомила, що з 20 березня в Україні починають діяти оновлені тарифи на послуги доставки та пакування відправлень.
У пресслужбі компанії підвищення тарифів пояснили зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією.
Таким чином запроваджуються такі оновлення:
- скасовують додаткову плату за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування "Нової пошти". Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу;
- тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн;
- тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.