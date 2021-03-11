З 20 березня тариф на доставку зросте на 5 гривень, вартість пакування - на 1-6 грн.

Компанія "Нова пошта" повідомила, що з 20 березня в Україні починають діяти оновлені тарифи на послуги доставки та пакування відправлень.

У пресслужбі компанії підвищення тарифів пояснили зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією.

Таким чином запроваджуються такі оновлення: