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"Нова пошта" оголосила про підвищення тарифів на доставку та пакування

З 20 березня тариф на доставку зросте на 5 гривень, вартість пакування - на 1-6 грн.

"Нова пошта" оголосила про підвищення тарифів на доставку та пакування
Фото: e-news.su

Компанія "Нова пошта" повідомила, що з 20 березня в Україні починають діяти оновлені тарифи на послуги доставки та пакування відправлень.

У пресслужбі компанії підвищення тарифів пояснили зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією.

Таким чином запроваджуються такі оновлення:

  • скасовують додаткову плату за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування "Нової пошти". Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу;
  • тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн;
  • тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.

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