За оренду бізнесмен мав сплачувати щоквартально 50 тис. грн. Договір на "послуги" Академії наук був укладений незаконно.

У Києві Служба безпеки України викрила на хабарництві заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.

"Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства", - сказано в повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Раніше СБУ викрила махінації з нерухомістю у центрі Києва на $4 млн.