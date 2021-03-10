У Херсоні котів визнали частиною екосистеми міста

На позачерговій сесії Херсонської міської ради тридцять депутатів із присутніх 35-ти підтримали проєкт рішення про визнання котів частиною екосистеми міста, підготовлений на підставі петиції херсонців.

Петиція, розміщена на відповідному онлайн-ресурсі, набрала необхідні 250 підписів, щоб бути розглянутою на сесії Херсонської міськради, пише Депо.Херсон.

"Деякі депутати у своїх репліках глузували щодо петиції. Казали, що скоро доведеться розглядати такі рішення щодо мишей, пацюків та горобців. Але директор комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев пояснив, що рішення міськради щодо котів може бути підставою для виділення з бюджету коштів на щеплення для цих тварин та їх стерилізацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в деяких містах України міські адміністрації визнали котів частиною екосистеми. Наприклад, у Дніпрі, Львові, Одесі, Запоріжжі, з 2017 року - в Києві.

Це зроблено для того, щоб захистити тварин від жорстокого поводження і заборонити їх безпричинний вилов і вбивства. Також завдяки визнанню котів частиною екосистеми вони можуть вільно жити і пересуватися в підвалах, на горищах та в інших місцях їх постійного перебування, знищувати там гризунів.