Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Херсоні котів визнали частиною екосистеми міста

Відповідна петиція херсонців набрала необхідну кількість голосів.

У Херсоні котів визнали частиною екосистеми міста
Фото: 24 канал

На позачерговій сесії Херсонської міської ради тридцять депутатів із присутніх 35-ти підтримали проєкт рішення про визнання котів частиною екосистеми міста, підготовлений на підставі петиції херсонців.

Петиція, розміщена на відповідному онлайн-ресурсі, набрала необхідні 250 підписів, щоб бути розглянутою на сесії Херсонської міськради, пише Депо.Херсон.

"Деякі депутати у своїх репліках глузували щодо петиції. Казали, що скоро доведеться розглядати такі рішення щодо мишей, пацюків та горобців. Але директор комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев пояснив, що рішення міськради щодо котів може бути підставою для виділення з бюджету коштів на щеплення для цих тварин та їх стерилізацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в деяких містах України міські адміністрації визнали котів частиною екосистеми. Наприклад, у Дніпрі, Львові, Одесі, Запоріжжі, з 2017 року - в Києві.

Це зроблено для того, щоб захистити тварин від жорстокого поводження і заборонити їх безпричинний вилов і вбивства. Також завдяки визнанню котів частиною екосистеми вони можуть вільно жити і пересуватися в підвалах, на горищах та в інших місцях їх постійного перебування, знищувати там гризунів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також