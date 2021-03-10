"Київтеплоенерго" пояснило, чому за опалення киянам доведеться заплатити більше

Вартість опалення в житлових будинках зросла в середньому на 2 грн за 1 кв. м через холоди у лютому.

У лютому столичні багатоповерхівки спожили на 6% більше тепла, ніж у січні. У Києві середньомісячна температура у лютому порівняно з січнем знизилась на 2,2°С. Через це вартість опалення в житлових будинках зросла в середньому на 2 грн за 1 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

Зазначається, що в лютому середньомісячна температура, за даними Укргідрометцентру, склала -4,7°С, і це найнижчий показник за останні два роки. Також у лютому цього року в Києві середньомісячна температура була на 2,2°С нижчою, ніж у січні (-2,5°С), і на 4°С - ніж у грудні (-0,6°С).

"Обсяги споживання тепла будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку. Через зниження температури у лютому 2021 року будинки спожили на 6 % більше тепла, ніж у січні цього року. А вартість опалення 1 кв. м у будинках, обладнаних приладами обліку, при незмінному тарифі 1654,41 грн/1Гкал складає у середньому 35 грн/кв. м, тоді як у січні - близько 33 грн/кв. м", - йдеться у повідомленні.

"Якщо багатоквартирний будинок у Голосіївському районі у січні спожив 104,09 Гкал, то в лютому - 111,49 Гкал. Відповідно, споживання тепла квартирою з опалювальною площею 56,1 кв.м у січні склало 1,1407 Гкал, а в лютому - 1,2208 Гкал. При незмінному затвердженому тарифі мешканці цієї квартири у лютому сплатять на 132 грн більше (2019 грн проти 1887 грн у січні)", - пояснили в "Київтеплоенерго".

Нагадуємо, тарифи на централізоване опалення в поточному опалювальному сезоні залишились на рівні 2019 року завдяки підписаному на початку лютого цього року меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією міст України та КМУ.