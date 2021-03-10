Фото: kyiv.npu.gov.ua

У центрі Києва через дорожній конфлікт один водій вдарив іншого ножем. Це сталося на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд, практично під будівлею Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Між водіями виник конфлікт, а згодом бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж та вдарив його у живіт. Далі чоловік швидко сів до автівки та втік, а 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували. У ході першочергових слідчих та розшукових дій правоохоронці затримали зловмисника", - розказав слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Камінський.

Чоловіка, який дістав ніж, уже затримали. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

На нього завели кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Повідомлено про підозру.