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У центрі Києва через дорожній конфлікт один водій вдарив іншого ножем

Підозрюваного затримали і повідомили про підозру.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У центрі Києва через дорожній конфлікт один водій вдарив іншого ножем. Це сталося на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд, практично під будівлею Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Між водіями виник конфлікт, а згодом бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж та вдарив його у живіт. Далі чоловік швидко сів до автівки та втік, а  46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували. У ході першочергових слідчих та розшукових дій правоохоронці затримали зловмисника", - розказав слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Камінський.

Чоловіка, який дістав ніж, уже затримали. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

На нього завели кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Повідомлено про підозру.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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