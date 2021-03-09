Підозрювану у вбивстві поліцейської заарештовано на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваній в умисному вбивстві працівниці поліції запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
“За клопотанням Київської міської прокуратури підозрюваній в умисному вбивстві жінки-поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці”, - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, вночі у неділю, 7 березня поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці.Жертвою виявилася працівниця поліції, 1983 року народження.
На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.
Того ж дня підозрювану у вбивстві затримали. За версією слідства, напад скоїла колишня подруга жінки.