Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів субсидій

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість".

Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів субсидій
Фото: kmu.gov.ua

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля  відбулася нарада щодо стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги, учасники якої обговорили шляхи та пропозиції стосовно врегулювання ситуації із заборгованістю.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді взяли участь міністр соціальної політики Марина Лазебна, в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК "Нафтогаз" і народні депутати.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги", - наголосив Шмигаль.

За підсумками наради прем'єр дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій, зокрема, - провести відповідну роботу щодо інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Крім того, Шмигаль доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою - провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за ЖКП.

Нагадаємо, раніше отримувачам пільг і субсидій спростили процедуру зміни постачальника газу.

У січні Шмигаль також доручив  сформувати механізми субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення домівок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також