Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів субсидій

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги, учасники якої обговорили шляхи та пропозиції стосовно врегулювання ситуації із заборгованістю.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді взяли участь міністр соціальної політики Марина Лазебна, в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК "Нафтогаз" і народні депутати.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги", - наголосив Шмигаль.

За підсумками наради прем'єр дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій, зокрема, - провести відповідну роботу щодо інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Крім того, Шмигаль доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою - провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за ЖКП.

Нагадаємо, раніше отримувачам пільг і субсидій спростили процедуру зміни постачальника газу.

У січні Шмигаль також доручив сформувати механізми субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення домівок.