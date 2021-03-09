Сьогодні, 9 березня, у парку імені Тараса Шевченка в Києві пройшла щорічна акція солідарності з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"День народження Тараса Шевченка у 2014 році для мешканців Криму став одним із головних днів боротьби проти російської окупації. 9 березня 2014 року багато кримчан у різних містах півострова вийшли до пам’ятників Шевченку на знак спротиву окупації. Цього дня були викрадені організатори руху "Євромайдан-Крим" Андрій Щекун та Анатолій Ковальский, а через рік, 9 березня 2015 року, затримані активісти Вельдар Шукурджиєв, Олександр Кравченко та інші, котрі вийшли з українськими прапорами", - нагадали організатори акції.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вони наголосили, що вже потягом семи років окупації в умовах системних та масових порушень прав людини, політично мотивованих переслідувань, політики Росії на знищення української ідентичності кримчан, які підтримують незалежну Україну, жителі півострова зберігають українську мову та культуру й чинять мирний спротив окупації.

Під час цьогорічної акції зі словами підтримки до кримчан звернуться звільнені політв’язні, кримські журналісти та громадські діячі, представники Меджлісу кримськотатарського народу, органів влади, правозахисники та просто небайдужі громадяни.

Учасники також взяли участь у бук-кросингу із кримчанами. Вони принесли на акцію книжки українських авторів, а вже на місці - підписали листівки зі словами підтримки. Ці книги та листівки будуть розміщені на українських КПВВ з Кримом, де їх зможуть брати кримчани, які перетинають адмінкордон.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Також на акції кожен охочий зміг записати відеозвернення до співгромадян в Криму.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та вихід дозволений лише через дорожні та залізничні пункти пропуску в'їзду та виїзду, які розташовані на адмінкордоні між Кримом та територією України, підконтрольною Києву. Особам, які пересікають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.