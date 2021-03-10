Окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат немає.

Протягом минулої доби, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки та селищ Лебедниське і Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.

На обстріли окупантів ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає.

"Протягом минулої доби, метою дій противника було провокування підрозділів ЗСУ на відкриття вогню у відповідь для супроводження російських інформаційних наративів щодо підготовки українських військових до силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі", - наголосили в штабі.

Українська сторона СЦКК також зафіксувала випадки використання гарантій безпеки з боку окупантів, наданих для проведення ремонтних робіт, для дійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.

"Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 10 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала різке зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом минулої доби, 8 березня. Так, у Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження. За добу напередодні було зафіксовано 9 таких порушень.

У Луганській області місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню в той час, як напередодні співробітники не документували жодного такого випадку.

Представник ОРДО від України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Москва готує військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців".