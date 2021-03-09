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Укрпошта планує за кілька років продати Головпоштамт у Києві

На всі процедури потрібно мінімум два роки.

Укрпошта планує за кілька років продати Головпоштамт у Києві
Фото: prozorro.sale

Укрпошта планує продати Головпоштамт на Хрещатику, але на це потрібно щонайменше два роки.

Про це йдеться на сайті підприємства.

"Сказати точно, коли ми продамо будівлю на Хрещатику, зараз складно. Цей процес може зайняти від 2 років, і на те є свої причини. Свою діяльність ми повністю підпорядковуємо законодавству України, і ви розумієте, скільки процедур це за собою тягне. Тільки з точки зору формальностей нам потрібно: 1) погодити рішення з Наглядовою радою, акціонерами та органом управління, 2) провести незалежне оцінювання, знайшовши попередньо аудитора у системі Prozorro, 3) провести відкриті торги у системі Prozorro з експозицією лоту не менше ніж пів року. Тобто одні лише процедури можуть зайняти понад 1,5 року", - заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

Будівлі, де розташований Головпоштамт, понад 60 років.

Щоб зробити з неї сучасний бізнес-центр, потрібно інвестувати понад 100 млн гривень, яких у Укрпошти немає. Натомість продаж будівлі може принести мільярди гривень, які компанія зможе вкласти у нові автівки, ремонт відділень та покращення сервісу.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Укрпошта за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ "Розетка.Уа" (Київ) угоду про оренду 1,5 тис. кв. м площ на першому поверсі в будівлі Головпоштамту.

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