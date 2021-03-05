​Бальчун став співвласником української компанії, яка видобуває бурштин, - ЗМІ

Ексголова "Укрзалізниці" став власником 19,5% "Аурум Полонез" у вересні 2020 року.

Екс-голова правління АТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун у вересні 2020 року став співвласником (19,5%) української видобувної компанії ТОВ "Аурум Полонез".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал NADRA.info.

Основний вид діяльності компанії "Аурум Полонез" - видобуток інших корисних копалин і розробки кар'єрів.

Крім ексглави "УЗ" засновниками компанії є Микола Нємцов з Чернівців, який володіє 29,5% (в команду Бальчуна в УЗ також входив хтось Микола Нємцов, який займав посаду в.о. директора з питань безпеки) і польська компанія "Амос Інвестментс" (51%).

Як стверджують джерела NADRA.info, "Аурум Полонез" з листопада 2020 працює на родовищі, спецдозволом на яке володіє держпідприємство "Бурштин України". "Аурум Полонез" виступає одночасно інвестором і підрядником на ділянці "Пугач" родовища "Клесівське" (північна околиця Клесова в Рівненській області). При цьому здобутим бурштином розпоряджається безпосередньо "Бурштин України" як власник спецдозволу.

"Ми почали відновлювати роботу підприємства. Ми відремонтували всю техніку, яку раніше хотіли вже здати на металобрухт. Ми" крок "(крокуючий екскаватор, - ред.) поставили" на ноги "!" Аурум Полонез "проінвестував в нашу діяльність близько 2,2 млн грн за форвардними контрактами ", - зазначив в.о. генерального директора "Бурштин України" Володимир Чибісов.

Він уточнив, що розрахунок з "Аурум Полонез" за форвардними контрактами зараз здійснюють здобутим інвестором сировиною. У перспективі на підприємстві планують ввести продаж бурштину-сирцю через електронні торги українським і іноземним покупцям за ринковими цінами (за прикладом КП "Воліньпріродресурс" Волинської обласної ради).

Нагадаємо, поляк Войцех Бальчун очолив "Укрзалізницю" в червні 2016 року. Ще у травні 2017 року він говорив, що не проти залишитися в компанії. Однак, у серпні 2017 року Бальчун подав у відставку.